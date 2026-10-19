Basket femminile. Sconfitta amara per la Dogana Vecchia Starlight a Milano

Una sconfitta che lascia rammarico, ma anche segnali positivi per il gruppo biancoblù

Il tecnico elogia la squadra: “Se continueremo a giocare così, le vittorie arriveranno”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight sfiora il colpo esterno, ma alla fine deve arrendersi al Basket Milano, vittorioso per 73-70 nella quarta giornata d’andata del campionato di Serie B femminile. Una sconfitta che lascia rammarico per come è maturata, al termine di una partita equilibrata nella quale la formazione guidata da coach Pier Rossi ha dimostrato di poter competere alla pari con le avversarie fino agli ultimi possessi.

Le biancoblù hanno affrontato la gara con determinazione, chiudendo avanti sia il primo quarto, sul 21-17, sia il secondo, arrivando all’intervallo lungo sul 43-36. Il vantaggio, però, si è progressivamente assottigliato nella ripresa: il Basket Milano ha recuperato terreno nel terzo periodo, portandosi sul 54-56, per poi completare il sorpasso nell’ultima frazione e conquistare la vittoria con il punteggio finale di 73-70.

Resta la consapevolezza di una prestazione positiva, nonostante il risultato. La Dogana Vecchia Starlight ha saputo reagire anche nei momenti più difficili, rimanendo in partita e arrivando ad avere il pallone per tentare di pareggiare. Un epilogo che rende ancora più amaro il verdetto del campo, ma che offre anche segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni.

Al termine dell’incontro, coach Pier Rossi ha riconosciuto l’impegno e la prova delle sue giocatrici, sottolineando soprattutto la capacità della squadra di non perdere lucidità quando la partita è diventata più difficile.

“Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita e anche oggi ci siamo riusciti sul piano dell’impegno e della prestazione. Per due quarti siamo stati padroni del campo, giocando con consapevolezza e senza subire le avversarie. Poi, come spesso accade, nel secondo tempo la partita è diventata più fisica e intensa”.

Il tecnico ha quindi evidenziato il cambio di ritmo imposto dalle avversarie: “Nessuno vuole perdere contro una squadra che lotta su ogni pallone, e il Basket Milano ha alzato il livello dell’intensità e del carattere, mettendoci in difficoltà”.

Rispetto alla precedente partita contro Crema, Rossi ha però individuato un progresso nella capacità di restare agganciati al match anche quando l’inerzia è cambiata. “Non siamo deragliati: siamo rimasti in partita anche quando siamo andati sotto, riuscendo a rientrare e ad avere persino il pallone per pareggiare. Per questo non c’è nulla da rimproverare alle ragazze. Certo, dispiace aver perso, ma abbiamo giocato e dato tutto quello che avevamo”.

Nelle parole dell’allenatore emerge anche l’importanza del percorso di crescita del gruppo, in particolare delle giocatrici più giovani. Gli errori, ha ricordato, fanno parte del gioco e possono diventare occasioni di apprendimento da mettere a frutto nel corso della stagione.

“Le ragazze si sono comportate molto bene. Gli errori fanno parte del gioco, sono fisiologici, ma torniamo a casa con la speranza che ognuna abbia aggiunto qualcosa al proprio bagaglio di esperienza. Un patrimonio da mettere a frutto nelle prossime partite e da utilizzare anche nel percorso di crescita delle più giovani. Se continueremo a giocare così, le vittorie arriveranno”.

Il 73-70 finale lascia dunque alla Dogana Vecchia Starlight il rammarico per un successo sfumato, ma anche la conferma di un gruppo capace di lottare e reagire. La prestazione contro il Basket Milano rappresenta una base da cui ripartire, con l’obiettivo di trasformare i segnali positivi in risultati nelle prossime giornate.

Tabellino

BFM Milano – Dogana Vecchia Starlight 73-70

Parziali: 17-21, 19-22, 18-14, 19-13.

Dogana Vecchia Starlight: Corti 8, Calvanese 4, Attolini, Janer 12, Bruno 11, Barraco 19, Molteni 1, Ros 9, Toure, Lo Monaco 6.