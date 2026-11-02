Basket femminile Serie B, Dogana Vecchia Starlight ko a Canegrate

Nella sesta giornata di andata le lecchesi cedono 87-60 al Knights Palace di Legnano

Il tecnico Pier Rossi: “Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita”

VALMADRERA – Il fattore campo si fa sentire e per la Dogana Vecchia Starlight arriva una sconfitta nella trasferta milanese contro il Real Estate Canegrate. La formazione guidata dai coach Pier Rossi e Dellarovere si arrende con il punteggio di 87-60 nella gara valida per la sesta giornata di andata del campionato di Serie B di basket, disputata al Knights Palace di Legnano.

Una partita che ha visto le lecchesi tenere il passo delle avversarie nella prima metà di gara, prima di accusare maggiori difficoltà nella ripresa. Dopo il 20-20 del primo quarto, Canegrate ha chiuso avanti il secondo periodo sul 26-21, andando all’intervallo con cinque punti di vantaggio. La svolta è arrivata nel terzo quarto, con le padrone di casa capaci di piazzare un parziale di 21-8. Nell’ultimo periodo la Starlight non è riuscita a ricucire lo strappo, cedendo ulteriormente per 20-11.

A fine partita, coach Pier Rossi ha analizzato la prestazione soffermandosi soprattutto sul percorso di crescita di una squadra giovane, chiamata a maturare attraverso il confronto con avversarie più esperte.

“Continua il nostro apprendistato. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e andare avanti così. Abbiamo disputato due buoni quarti, mentre nel terzo abbiamo fatto più fatica, anche per merito degli avversari, che non ci hanno permesso di trovare continuità e di esprimere il nostro gioco. Nel quarto periodo abbiamo perso lucidità e siamo arrivati alla fine della partita con qualche difficoltà, soprattutto nella gestione dei possessi e nella fase conclusiva”.

Il tecnico non cerca alibi e difende l’impegno delle proprie giocatrici, evidenziando le differenze di esperienza presenti all’interno del roster: “Non credo, però, che si possa imputare qualcosa alla squadra. Si impegnano, lavorano e cercano di trovare il proprio spazio all’interno di una rotazione nella quale ci sono differenze di esperienza importanti. Tra le giocatrici che hanno maggiore minutaggio e quelle che stanno entrando nel gruppo ci sono anche sei, sette o otto anni di differenza. È un aspetto che inevitabilmente incide”.

Un percorso che richiede pazienza e consapevolezza, come ribadito dallo stesso Rossi nella sua analisi. “Dobbiamo quindi fare i nostri calcoli, avere consapevolezza della situazione e continuare a lavorare. Durante la partita è normale arrabbiarsi e vivere momenti di frustrazione, ma, guardando al percorso complessivo, siamo soddisfatti delle esperienze che stiamo facendo”.

L’allenatore sottolinea poi quanto sia importante affrontare anche le difficoltà per acquisire esperienza e costruire la propria identità di squadra: “Ci sono insegnamenti che non si possono comprare e che non si trovano da nessuna parte: si acquisiscono soltanto stando in campo, lavorando, mettendoci la faccia e affrontando le difficoltà. Anche questa partita deve servirci per capire cosa fare e, soprattutto, cosa evitare nelle prossime occasioni”.

La scelta di puntare su un gruppo giovane era infatti accompagnata dalla consapevolezza di dover affrontare una stagione di apprendimento e adattamento. “Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stato un percorso complesso, perché abbiamo scelto di lavorare con un roster giovane e con un modo di giocare che richiede tempo, esperienza e capacità di adattamento. Siamo consapevoli dei nostri limiti attuali, ma anche delle potenzialità del gruppo. Questa è la strada che abbiamo scelto. Dobbiamo avere fiducia nel lavoro, continuare a crescere e andare avanti con le nostre idee, senza perdere di vista gli obiettivi del percorso”.

Il tabellino

M&A Real Canegrate – Dogana Vecchia Starlight 87-60

Parziali: 20-20, 26-21, 21-8, 20-11.

Dogana Vecchia Starlight: Borlenghi 2, Corti 12, Attolini 3, Janer 6, Bruno 11, Barraco 13, Molteni, Ros 2, Toure 2, Lo Monaco 9.