Basket femminile Serie B, Starlight pronta al debutto a Carugate

Sabato alle 20.30 la formazione di Pierangelo Rossi sarà di scena al Palasport di via Ginestrino

Il 3 ottobre il debutto casalingo con il Basket Crema

VALMADRERA – È arrivato il momento di fare sul serio per la Dogana Vecchia Starlight. La formazione è pronta all’esordio nel campionato di Serie B, con la prima giornata del girone unico che porterà le ragazze di coach Pierangelo Rossi sul parquet del Carugate.

La palla a due è fissata per sabato alle 20.30 al Palasport di via Ginestrino, dove la Starlight inizierà il proprio percorso stagionale. Per il debutto davanti al pubblico di casa, invece, bisognerà attendere sabato 3 ottobre: al PalaLeopardi arriverà il Basket Crema.

Alla vigilia della prima sfida, coach Rossi mantiene prudenza nel valutare il livello del girone. “Credo sia ancora presto per dare una valutazione complessiva del girone. Una lettura più precisa sarà possibile probabilmente dopo il girone d’andata, quando avremo raccolto un numero significativo di indicazioni sul reale valore delle varie formazioni”, spiega l’allenatore.

Il focus, però, non è soltanto sulle avversarie. La Starlight ha scelto di affrontare la stagione con un progetto rivolto in particolare alle giocatrici più giovani, chiamate a misurarsi con un livello competitivo importante e a lavorare sulle proprie caratteristiche.

“Abbiamo intrapreso questo campionato con una finalità molto precisa: dare spazio alle ragazze più giovani, permettendo loro di confrontarsi con un livello competitivo importante e, soprattutto, di sviluppare e migliorare le proprie caratteristiche individuali”, sottolinea Rossi.

Un percorso di crescita che non significa rinunciare all’ambizione agonistica. La Starlight scenderà in campo con l’obiettivo di giocare ogni partita per ottenere il massimo risultato. “Questo non significa assolutamente affrontare le partite senza ambizioni. Al contrario, giochiamo ogni gara per vincere”, chiarisce il tecnico.

La filosofia della stagione parte quindi dal lavoro sulle singole giocatrici per arrivare alla crescita del gruppo. “Lavoriamo per migliorare le caratteristiche individuali, perché attraverso la crescita delle singole giocatrici possiamo migliorare anche il gioco di squadra. E giocando meglio, naturalmente, aumentano anche le possibilità di vincere le partite”, prosegue Rossi.

Il risultato resta dunque una componente importante, ma non l’unico parametro attraverso cui valutare la stagione. “Più partite riusciremo a vincere e più saremo contenti, ma saremo soprattutto soddisfatti se, al termine del campionato, potremo dimostrare che questo percorso è servito concretamente alla crescita delle nostre ragazze. È questo il principale obiettivo della stagione”.

A Carugate comincerà così il cammino di una formazione costruita attorno a un gruppo particolarmente giovane. Il roster comprende Attolini S., Bruno A. e Tavella E., classe 2009; Barraco I., Calvanese V., Corti F., Janer A., Libardo V., Lo Monaco V., Molteni E., Pini G., Radice I., Redaelli G. e Ros E., nate nel 2010; Borlenghi M. e Toure F., classe 2011.

A guidare il gruppo sarà Pierangelo Rossi, assistito da Dellarovere P.. Per la Dogana Vecchia Starlight è dunque tempo di trasformare il lavoro svolto in preparazione in una prima verifica sul parquet. Il campionato comincia da Carugate, con un progetto che mette insieme ambizione e crescita: partita dopo partita, il gruppo sarà chiamato a misurare i propri progressi.