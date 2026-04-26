Basket femminile serie C, Dogana Vecchia Starlight Valmadrera espugna il palazzetto milanese della Bocconi

Risultato di 64-77

“Domenica faremo di tutto per chiudere la serie – spiega coach Zucchi -ma sappiamo che potrebbe essere una partita completamente diversa da gara 1”

VALMADRERA – Buona la prima. Un primo passo verso la salvezza. Ma guai a distrarsi. Gara 1 dei play out del campionato di Serie C di basket femminile, con la Dogana Vecchia che espugna il palazzetto milanese della Bocconi con il risultato di 64-77. Una vittoria meritata, arrivata grazie ad una splendida prova di squadra.

Valma, quindi, si porta sull’1-0, e domenica 3 maggio (ore 18) la formazione del coach Stefano Zucchi potrebbe già chiudere il discorso, ovviamente conquistando la vittoria. In caso di sconfitta, la sfida Bocconi-Valmadrera si deciderà alla bella (gara 3) l’otto maggio a Milano (ore 21.30). Una serata, quindi, da raccontare quella di venerdì sera, con il coach Zucchi che però richiama tutte le sue atlete a rimanere concentrate.

“E’ solo il primo tempo e dobbiamo stare super concentrate per gara due di domenica al

Palaleopardi. Mi piacerebbe avere un gran pubblico a sostenere queste ragazze visto che non sarà una partita facile. Si giocherà sull’emotività e per noi giovane squadra potrebbe essere un handicap. Bocconi invece con più esperienza e non avendo niente da perdere sputeranno fino l’ultima goccia di sudore. Gara 1 ci ha premiato soprattutto difensivamente. Come ho chiesto alle ragazze. Massimo impegno in difesa e lucidità in attacco. Anche se abbiamo avuto troppa imprecisione ai liberi. Comunque la squadra è rimasta sempre compatta come è giusto che sia in finali come queste. Domenica faremo di tutto per chiudere la serie- conclude Zucchi-ma sappiamo che potrebbe essere una partita completamente diversa da gara 1. In settimana voglio grande abnegazione e spirito di sacrificio”.

BOCCONI MILANO 64

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 77

Parziali: 11-18, 12-20, 21-31, 20-8

Dogana Vecchia Starlight: La Malfa 5, Cerolini 4, Monticelli ne, Corti ne, Tarizzo 1, Algeri 30, Zaccone 16, Consonni 9, Penati, Beretta, Tagliani 3, Colombo A. 9