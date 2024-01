Basket femminile: Starlight Valmadrera sconfitta ad Usmate

La partita, valida per la seconda di ritorno del campionato di serie B di basket, si è concluso 67 -40 per Usmate

Nota positiva il rientro, seppur per pochi secondi di Lisoni, dopo oltre un anno di inattività

VALMADRERA – Sconfitta a Usmate per la Starlight Valmadrera che paga, indubbiamente, le due frazioni pari, concedendo qualcosa di troppo alla formazione di casa, mentre nei due quarti dispari, la formazione di coach Zucchi esprime un buon basket, gioca all’altezza del quintetto usmatese, dando del filo da torcere alla compagine milanese.

Vittoria comunque meritata da parte di Usmate, partita conclusa 67-40 con parziali di 11-8, 26-13, 43-28, nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B di basket.

Un risultato accettato in casa Valmadrera dove si pensa già al prossimo match.

“C’è stata una buona partenza da parte nostra, con buona circolazione di palla ed attente in difesa – precisa coach Zucchi -. Verso la fine del quarto Usmate alza e allunga l’intensità difensiva e questo ci mette in difficoltà sui seguenti possessi. Stesso canovaccio nel secondo quarto e anche con le varie rotazioni incominciamo a vederle allungare fino al – 15 dell’intervallo. Nel secondo tempo la musica non cambia e il divario si allunga. Peccato perché al di là del risultato, avevo espressamente chiesto alla squadra, di mantenere la dovuta lucidità su alcuni punti tattici che avevamo provato anche in vista della sfida di mercoledì nello spareggio U19 con Sanga per qualificazione ai quarti. Ora ci dobbiamo concentrare e lavorare per questo prossimo appuntamento dove il gioco dev’essere collettivo, di squadra, e con meno atti di egoismo, sotto l’aspetto agonistico. La nota positiva è il rientro, seppur di pochi secondi di Lisoni, dopo oltre un anno di inattività e brava pure per aver segnato i primi suoi due punti. Sarà una giocatrice fondamentale per il nostro cammino”.

USMATE 67

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 40

Parziali: 11-8, 15-5, 17-15, 24-12

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Orsanigo 11, Spreafico, Levi, Vergani 5, Benedini 6,

Galli 4, Lisoni 2, Merli 10, Russo, Fioritti, Natoli 2.