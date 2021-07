Basket femminile. Stefania Mandonico arriva alla Lecco Basket Women

La guardia trentenne arriva dalla Starlight Valmadrera

“Spero di portare la mia mentalità vincente”

LECCO – Col “colpo” Stefania Mandonico si chiude ufficialmente il mercato della Lecco Basket Women del presidente Paolo Benzoni.

La guardia trentenne arriva nella società bluceleste dopo una carriera che l’ha vista anche disputare diversi campionati di Serie B. “Ho deciso di venire a giocare nella LBW perché mi è sembrata una società fresca e con tanta voglia di fare e perché ritrovo alcune giocatrici, e amiche, che già conosco e sono super. E poi, importantissimo per me in questo momento, mi permette di coniugare al meglio il basket e gli impegni lavorativi”.

Il curriculum della Mandonico può vantare anche uno scudetto U16 con la Comense. Nelle ultime stagioni la cestista aveva vestito la maglia della Starlight Valmadrera in Serie C.

Interrogata su quale sia il contributo che può offrire, la Mondonico ha le idee chiare. “Penso e spero di portare la mia mentalità vincente e l’esperienza necessaria per crescere come gruppo e come singoli. L’obiettivo ovviamente è quello di vincere sempre (scherzo), cercare di fare del nostro meglio e arrivare più in alto possibile, qualunque sia la categoria”.