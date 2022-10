Basket femminile: Valmadrera sconfitta in casa contro il Giussano

La partita è finita 54 – 63, ma le ragazze di coach Stefano Zucchi si sono difese con onore

“Una buona Marconetti ha dato carica a tutto il gruppo”

VALMADRERA – Turno casalingo per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia, con la squadra di coach Stefano Zucchi chiamata ad affrontare l’ostica compagine del Giussano, imbattuta finora, nel match valido per il campionato di serie B di basket femminile.

Il quintetto valmadrerese è sceso in campo molto motivato, per nulla timoroso, e determinato a giocare la propria partita. Il risultato di 54-63 sorride al Giussano, ma la vittoria è stata tutt’altro che facile. Il coach Zucchi è comunque soddisfatto della prova delle sue atlete.

“Abbiamo dimostrato, anche se non ce n’era bisogno, che Valma c’è. Che la nostra squadra può essere competitiva. Sapevamo che la partita della scorsa settimana è stata figlia di una settimana passata in cinque elementi ad allenarsi (causa influenze) e quindi per questo eravamo fiduciosi nel pre-game con Giussano. Considerazioni che arrivano dal fatto che il gruppo sta lavorando sodo e al completo possiamo sfoderare prestazioni all’altezza delle “grandi”. Non dimentichiamo che l’assenza prolungata di Oggioni è un grosso handicap per noi perché ci toglie equilibri nelle rotazioni. Stasera voglio solo fare i complimenti alle mie ragazze che sono entrate in campo fin da subito con la giusta concentrazione e dovuta convinzione. E’ stata una battaglia in tutti i sensi con leggero vantaggio di Giussano per quanto riguarda il tonnellaggio fisico. Una buona Marconetti ha dato carica a tutto il gruppo. Siamo state in partita fino a due minuti, e solo alcuni episodi che hanno virato verso Giussano, ha sancito il risultato finale. Manca solo un po’ più di precisione nelle realizzazioni- conclude Zucchi- ma continueremo a testa bassa fino all’ultima giornata, lavorando intensamente e consapevoli che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

STARLIGHT VECCHIA DOGANA 54

OR: FEMM. GIUSSANO 63

Parziali: 12-16, 14-14, 15-16, 13-17

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo, Panzeri, Airoldi ne, Levi ne, Allevi 6, Buscema, Oggioni ne, Fumagalli 11, Marconetti 20, Frigerio 12, Colombo ne, Ceccato 5.