Basket. La FIP Lecco cerca nuovi ufficiali di campo, al via un corso

LECCO – La FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – lecchese è alla ricerca di nuovi ufficiali di campo per coprire le partite di campionati di Serie D e superiori.

Come ufficiale di campo si intendono quelle figure che coadiuvano la coppia arbitrale nello svolgimento delle partite di pallacanestro. I ruoli possibili sono quello di refertista, addetto alla stesura del referto di gara, di cronometrista e di addetto ai ventiquattro secondi.

Il corso per ufficiali di campo è organizzado dalla CIA di Lecco in collaborazione con quella di Como. L’impegno previsto è di sette lezioni a cadenza settimanale, con inizio verso la fine di settembre, da svolgersi in orario serale.

Potranno iscriversi le persone di età compresa tra i quattordici e i sessant’anni non compiuti.

“Stiamo cercando giovani volenterosi che abbiano voglia di mettersi in gioco in un ruolo diverso, di guardare le partite da una prospettiva completamente differente – dichiara il responsabile CIA lecchese Janko Mauri – il ruolo di ufficiale di campo riveste grande importanza nell’economia di una partita. Come l’arbitro, anche l’ufficiale di campo ha diritto a un rimborso per la prestazione effettuata ma, rispetto ai direttori di gara, è molto più semplice scalare le gerarchie e diventare protagonisti di partite importanti, anche di Serie A.”

Il corso per Ufficiali di campo è completamente gratuito. Gli interessati potranno mandare un’email all’indirizzo cia.lc@lombardia.fip.it, indicando dati anagrafici e numero di cellulare.