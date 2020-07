Basket. La Gimar Lecco riparte da coach Cristian Testa

Arriva dal Basket Nibionno

Nello staff anche coach Perego, coach Zirafi e coach Del Nero

LECCO – Mentre si attendono notizie dalla prima squadra della Gimar Lecco, dopo la cessione dei diritti della Serie B a Roseto, la dirigenza bluceleste puntella le giovanili nominando coach Cristian Testa Responsabile del Settore Giovanile.

Coach Testa arriva dal Basket Nibionno, dove lo scorso anno ha portato la formazione di Serie D a ottenere risultati eccellenti. In passato aveva avuto una lunga esperienza presso il Le Bocce Erba, squadra che aveva guidato fino alla serie Cgold.

“Entro a far parte di una società storica in mi è stato affidato un incarico prestigioso e di questo ringrazio il presidente Tallarita e tutti i dirigenti per la fiducia accordatami – ha dichiarato l’allenatore – sappiamo che il Basket Lecco è stata una fucina di ottimi giocatori che tutt’ora giocano in categorie importanti. Lo staff è pronto, vogliamo dedicarci alla formazione dei ragazzi, per tenerli in palestra, farli lavorare e crescere”.

Insieme a coach Testa ci sarà il ritorno di coach Ivano Perego, dopo il biennio olginatese. Gli altri allenatori dello staff saranno il bergamasco coach Oscar Zirafi e il confermato coach Marco Del Nero.

“Crediamo molto in questo progetto basato interamente sui giovani – commenta il presidente del Basket Lecco, Antonio Tallarita – ho già parlato coi nostri allenatori, li ho trovati molto carichi e determinati per l’inizio della nuova stagione: sono convinto che grazie alle loro qualità, sia tecniche che umane, potremo toglierci grosse soddisfazioni. Attraverso la professionalità dello staff seguiremo i nostri ragazzi nelle diverse tappe della loro crescita, con l’obiettivo di formare giocatori di livello che possano calcare parquet importanti a livello nazionale. È una sfida ambiziosa su cui stiamo già lavorando con grande passione. Ringrazio tutta la dirigenza per l’ottimo lavoro di squadra che è stato svolto, ora siamo pronti per partire. Sempre forza Basket Lecco!”.