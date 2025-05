Basket. La Starlight u-19 vince la seconda di Coppa Lombardia contro la Vertematese

Le valmadreresi vincono 30-52 dopo una partita tutta in vantaggio

Da segnalare la prestazione di Corti e il rientro di Tagliani

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight Under 19 trionfa sull’U.S. Vertematese nella seconda giornata di Coppa Lombardia. La partita si chiude 30-52 dopo un primo quarto alla pari (15-15) e un secondo quarto dominato 4-15. Dopo l’intervallo la vertematese sembra in parte riprendersi concludendo 7-6 uno scarno terzo quarto, ma nell’atto finale la squadra di Valmadrera si impone 7-17.

Da segnalare l’ottima prova di Corti, attenta in difesa e con un buon bottino offensivo, e il rientro in squadra di Tagliani che sicuramente aiuterà non poco la squadra in questa fase finale di campionato.