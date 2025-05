Basket. La Starlight u-19 vince sul Villa Guardia e sfiora il primo posto: 57-68 il risultato

Sarebbe servita una vittoria di +15 per agganciare il Villa Guardia al primo posto

Zaccone penalizzata dai falli, forte la reazione di Galbiati

VALMADRERA – Non c’e due senza tre, e il quattro vien da sè, ma non questa volta: dopo 3 sconfitte in altrettante gare contro il Villa Guardia le ragazze della squadra under-19 della Dogana Vecchia Starlight hanno ribaltato il pronostico, concludendo la gara 57 a 68.

Poco è mancato alla Starlight per sfiorare l’impresa: serviva infatti una vittoria di +15 per raggiungere le rivali del Villa Guardia in cima alla classifica del girone e di conseguenza qualificarsi al turno successivo, ma comunque sia, come è stato ribadito alla fine della partita, ogni vittoria va festeggiata. A metà del terzo quarto la squadra di Valmadrera si trovava a +18 sulle avversarie, che hanno prontamente reagito sotto la guida della top player Galbiati. A penalizzare la Starlight sicuramente l’eccessivo numero di falli di Zaccone, limitata a giocare solo 21 minuti portando a casa comunque un bottino di 22 punti. Al di là del risultato – fa sapere la squadra – il campionato è servito a rodare il giovanissimo team e ad accumulare esperienza e minutaggio. in vista del prossimo.

Di seguito è possibile trovare le statistiche delle atlete: Cerolini 5, Monticelli 5, Corti 2, Zaccone 22, Consonni 13, Provinciali, Longoni ne, Beretta 8, Crippa ne, Tagliani 2, Colombo M.ne, Colombo A.11