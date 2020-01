Basket. Le ragazze dell’Adinox Starligh espugnano il campo di Bollate

Vittoria in trasferta per le valmadreresi dell’Adinox Starlight

Dopo tre mesi, rientra in campo Claudia Oddo: “Fantastico”

BOLLATE – Sfida domenicale per la capolista Adinox Starlight Valmadrera, con la prima della classe del campionato di serie C di basket femminile, impegnata a Bollate contro le locali dell’Ardor, quintetto che si trova in pieno centro classifica.

Notizia importante per il coach Alberto Colombo, il rientro in campo di Claudia Oddo. Per la cronaca, Valmadrera espugna il campo dell’Ardor con il risultato di 40-59. Il primo commento post partita proprio alla Oddo.

“Ho avuto delle belle sensazioni e sono contenta della mia prova ma soprattutto della squadra. Mancavo da novembre, e ritornare a disposizione della squadra, è stato fantastico. La partita? Giocare a Bollate non è mai facile. Campo ed avversario ostico. La vittoria di Valmadrera- dice Claudia Oddo- è arrivata grazie alla compattezza della squadra. Abbiamo lottato fino all’ultimo ed abbiamo dimostrato la nostra forza, fatta di un collettivo unito, determinato e competitivo”

“E’ la prima volta che Valmadrera vince a Bollate- sottolinea il tecnico Alberto Colombo – ed un è una vittoria importante considerate che su questo campo hanno perso quasi tutte le formazioni. All’inizio abbiamo pagato tanto la loro aggressività, ed la loro velocità nel sviluppare il proprio gioco. Abbiamo cercato tiri dalla distanza, anche perché Ardor andava sempre in raddoppio sulle nostre lunghe. Ma la precisione al tiro non è stato un fondamentale efficace per Valmadrera anche se la risposta che volevo è arrivata da una bomba di Giulia Pasqualin. Bene Silvia Bassani che ha saputo trovare canestri molto importanti”.

L’Adinox comunque va all’intervallo lungo sul 18-30. “Nella seconda parte del match Valmadrera ha giocato da squadra, difendendo in maniera perfetta, mentre in fase offensiva bisogna lavorare ancora molto. Sono contento per il rientro di Claudia Oddo. Una vittoria importante per noi- conclude Alberto Colombo- voluta e cercata”.

ARDOR BOLLATE 40

ADINOX STARLIGHT 59

Parziali: 11-12, 18-30, 29-48

Ardor Bollate: Turri 6, Caimi 4, Rossetti 4, Brescani 3, Pittelli 7, Mori 2.

Canciani 2, Mariani 8, Meloni 2, Nicoli, Paleari.

Adinox Starlight: Fusi 5, Orsanigo 5, Airoldi, Capaldo 6, Bassani 17, Adan 3,

Oddo 2, Pasqualin 5, Casartelli 6, Ciceri, Riva, Mandonico 10.