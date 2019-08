Basket. L’Enginux Calolzio prepara il ritorno in CGold

I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni al lavoro.

Esordio in amichevole il 7 settembre contro Bottanuco.

CALOLZIOCORTE –Da lunedì giocatori e allenatori della Enginux Calolziocorte sono al lavoro per preparare la nuova stagione di Cgold, conquistata sul campo poche settimane fa. La scelta del presidente Dario Brini di due stagioni fa – autoretrocessione e investimento sul giovanile – ha pagato ampi dividendi. La squadra ha trovato, come promesso dal Comune, un PalaButta completamente risistemato, con un parquet nuovo fiammante.

Come annunciato dallo stesso presidente alla fine dello scorso campionato, il roster è stato confermato il blocco. L’unico a lasciare la squadra è stato Giacomo Garota, direzione Medinmove Vercurago (Serie D). Al suo posto è stata presa l’ala/centro Davide Perego. Il giocatore si è presentato molto carino a inizio stagione.

“Sono felice di essere a Calolzio – ha dichiarato il lungo di Valgreghentino – giocare vicino a casa sarà bellissimo. Spero di trovare sempre il palazzetto pieno di tifosi.”

Coach Angelo Mazzoleni sa che la situazione non sarà facile. “Il campionato sarà duro, dovremo trovare il fretta la compattezza difensiva e di squadra che avevamo lo scorso anno. L’obiettivo non può che essere la salvezza, possibilmente senza passare dai Play Out.

L’esordio prestagionale della Enginux sarà il 7 settembre al PalaButta contro la Bottanuco dell’ex coach Marco Redaelli. Un mese più tardi – il 6 ottobre – la prima gara casalinga del campionato di Cgold, sul campo del PalaRavasio di Olginate, contro la Nervianese.