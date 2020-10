Basket. L’Opsa Bresso batte la Starlight Valmadrera

Starlight Valmadrera venerdì sera perde l’amichevole contro l’Opsa Bresso

Rammarico per lo stop alle attività sportive

VALMADREARA – Il coach Ciceri ha commentato così il dopo partita: “Situazione surreale. Abbiamo giocato questa amichevole con l’ombra del blocco delle attività sportive. Una partita giocata su buoni livelli, in certi momenti, ma anche alcune situazioni che non mi sono piaciute. Buone giocate in fase offensiva, ma abbiamo commesso alcuni errori in fase di rapidità nel movimento della palla e nella velocità nel rientrare. Devo dire che non avevo tutti gli effettivi e la panchina corta si è fatta sentire. Posso dire anche la mia sulla decisione blocco. Sono un po’ arrabbiato con questa decisione perché si sta uccidendo la voglia di fare sport. In casa Starlight, come in altri ambienti sportivi, si sta rispettando ogni tipo di normativa. Poi sospendiamo lo sport quando bisognerebbe pensare ad altro decisamente più importante. La prima cosa che fanno saltare è lo sport dilettantistico e giovanile?”.

Sulla stessa linea il Presidente Pino Scelfo: “Con molto dispiacere e preoccupazione apprendo le nuove normative regionali. Non sono d’accordo su queste direttive soprattutto perché si va a fermare il settore giovanile e sappiamo tutti l’importanza di dare

ai ragazzi e ragazze quella voglia di sport, di divertimento e di svago. Anche per noi società tutto questo non ci aiuta. Stiamo facendo degli sforzi immani per rispettare regole e le varie indicazioni e adesso ci ritroviamo al punto di prima. Non possiamo fare altro che rispettare queste regole ma certamente c’è qualcuno che non capisce che tutto questo è sinonimo di sconfitta. La società Starlight Valmadrera continua il suo lavoro ma attenzione a ciò che si vuole fare da qui in avanti. Stiamo ammazzando lo sport: soprattutto quello giovanile”.

SLS STARLIGHT 75

OPSA BRESSO 84

Parziali: 18-23, 34-46, 55-74

SLS Starlight: Orsanigo 12, Panzeri 2, Bassani 18, Oggioni 8,

Adan 2, Frigerio 19, Casartelli 2, Mandonico 8, Airoldi 4