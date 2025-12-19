Basket. Mandello in lutto, scomparso coach Marco Del Nero

L’allenatore mandellese scomparso ieri

I funerali si svolgeranno sabato 20 dicembre a Mandello

MANDELLO DEL LARIO – Una brutta notizia ha sorpreso ieri tutti gli appassionati di pallacanestro della provincia lecchese e soprattutto quelli legati alla Polisportiva Mandello. A sessantasei anni è scomparso coach Marco Del Nero, storico allenatore della formazione arancioblu.

Dopo esserne stato giocatore, Del Nero ha allenato per tre decenni i ragazzi della Polisportiva, tra settore giovanile e prima squadra. Uomo burbero ma di buon cuore, da qualche tempo non sedeva più in panchina, ma seguiva comunque da vicino le vicende del basket mandellese.

L’ultima volta che è stato visto in palestra è stato durante il derby di DR4 tra Lierna e Mandello.

“Una figura importantissima per la storia della nostra società – dichiara il presidente della sezione pallacanestro della Polisportiva Luca Fagetti – io e tanti altri ragazzi saremo sempre legati a lui. Ci ha fatto crescere dal punto di vista cestistico e umano. Personalmente la notizia mi rattrista molto”.

I funerali si svolgeranno s Mandello del Lario sabato 20 dicembre alle 10.30 nella chiesta di S. Zenone.