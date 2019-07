Basket. Mercato CSilver. Alessandro Albenga è un giocatore di Mandello

L’ala ha giocato al Le Bocce Erba.

Giovanili Gimar Lecco, ha esordito anche in Serie B.

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello batte il primo colpo di mercato e si accorda con l’ala Alessandro Albenga, lo scorso anno al Le Bocce Erba.

Albenga (190 cm – 1998) ha iniziato il suo percorso giovanile col il Basket Costa Masnaga, passando poi nelle file della Gimar Lecco, dove ha esordito in prima squadra nel campionato 2017/18 (Serie B). Sempre nella stessa stagione ha disputato anche il campionato Eccellenza U20 con la formazione bluceleste, allenato da coach Michele Monti, arrivando a sfiorare la qualificazione alla fase interzona.

L’esordio in categoria senior per Albenga è avvenuto nel campionato 2016/17 con la maglia della Gordon Olginate, in serie Cgold.

Lo scorso anno Alessandro ha lasciato la Gimar e si è accasato al Le Bocce Erba (Cgold). La stagione non è stata fortunata, sia dal punto di vista personale – due punti di media in quindici minuti, col 17% da 3 – che da quello di squadra, visto che la formazione erbese è retrocessa in Csilver.

Albenga si presenta a Mandello con molta voglia di fare. “Innanzitutto voglio ringraziare il coach e la società per l opportunità. Vengo da una stagione conclusasi con la retrocessione, nella quale però ho ottenuto molta fiducia nei miei mezzi. Sono pronto e carico per la nuova stagione, non vedo l’ora di iniziare. Forza Mandello.”

“Vogliamo proseguire con la nostra filosofia che punta sui giovani del territorio. Alessandro lo avevamo valutato anche lo scorso anno, ma poi aveva preferito andare a Erba. Quest’anno la situazione è cambiata, con Diego Tavola che si è ritirato, e quindi lo abbiamo accolto con piacere. Al momento stiamo valutando anche altri ragazzi, entro qualche giorno verranno annunciati nuovi giocatori” ha dichiarato il dirigente Luca Fagetti.