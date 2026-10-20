Basket NCAA. Ufficiale: Saliou Niang giocherà con LSU

Via libera dalla NCAA al mandellese

Sarà il giocatore internazionale più pagato

MANDELLO DEL LARIO – Dopo il via libera a Quinn Ellis, la sensazione era quella che fosse solo questione di tempo. Oggi, finalmente, la NCAA ha dato il via libera all’accordo tra il mandellese Saliou Niang e la Louisiana State University.

All’ex giocatore della Virtus Bologna – che ha ricevuto 500.000 dollari di buyout – sono stati garantiti due anni di eleggibilità, il che vuol dire che Niang potrà giocare questa stagione ed eventualmente anche la prossima.

L’esordio dell’ala mandellese è previsto per il prossimo 24 ottobre nella sfida contro la Florida State di Elisèe Assui, guardia italiana cresciuta nelle giovanili di Varese e finita anch’essa a disputare il campionato NCAA.

Secondo indiscrezioni non confermate, Niang è diventato il giocatore internazionale con il compenso NIL più alto attualmente in NCAA.

Ricordiamo che Niang è già stato selezionato al draftato NBA del 2005 dai Cleveland Cavaliers, chiamato con la 58° scelta assoluta.