Basket play off Serie DR1. Vittoria WBT Calolzio, è finale!

Espugnato il campo di Sarezzo (64-70)

La sfida promozione sarà contro Villasanta o Rovello

SAREZZO (BS) – La WBT Calolziocorte non spreca il primo match point e si regala un venerdì di riposo, nell’attesa di sapere chi sarà l’avversaria che le contenderà la promozione in Serie C, al prossimo turno di play-off. I lecchesi hanno espugnato ieri il campo del Basket Sarezzo al termine di una partita non facile e passato il secondo turno con un netto 2-0.

La WBT segna i primi sei punti dell’incontro, ma Sarezzo è sostenuta da un pubblico piuttosto caldo e non si fa intimidire, chiudendo in vantaggio il primo quarto (14-13).

A partire dalla seconda frazione sono però i lecchesi di coach Ivano Perego a prendere il controllo dell’iniziativa. Calolzio sorpassa nel secondo quarto e non si volta più indietro, nonostante Sarezzo si dimostri comunque tignosa.

La WBT prova più volte la fuga nel secondo tempo, arrivando a toccare la doppia cifra di vantaggio, senza chiudere definitivamente i giochi. Alla fine però i lecchesi vinceranno 64-70 e si guadagneranno un “posto in prima fila” in attesa della decisiva gara 3 tra Villasanta e Rovello.

“Una partita che dovevamo vincere e abbiamo vinto senza giocare una grandissima pallacanestro – dichiara coach Perego – faccio i complimenti ai miei ragazzi perché vincere in trasferta non era così scontato. Abbiamo provato più volte l’allungo, loro sono stati bravi sempre a riprenderci ma il risultato non è mai stato veramente in pericolo”.

BASKET SAREZZO – WBT CALOLZIOCORTE 64-70

PARZIALI: 13-12; 29-36; 47-52

CALOLZIOCORTE: Casati 20, Radaelli 15, Galli 10, Rusconi 8, Crippa 5, Meroni 4, Longhi 4, Mazzoleni 2, Butti 2, Paduano, Marchesi n.e. All. Perego.