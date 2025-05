Basket play off Serie DR3. Lecco avanza, ora c’è Dalmine

Superata la Due Vi Galbiate al primo turno

Settimana prossima la sfida contro il CRAL Dalmine

LECCO – Il Basket Lecco pareggia la sfida contro la Due Vi Galbiate (51-51) e, grazie alla vittorie dell’andata, passa il primo turno di play-off di Serie DR3 e si prepara ad affrontare la capolista CRAL Dalmine che, sempre ieri, ha fermato la corsa della NP Olginate.

Davanti a un palazzetto pieno, come ai bei tempi della Serie B, la giovane squadra di coach Massimo Meneguzzo parte in quinta, chiudendo il primo quarto sul 19-9. Nei quarti centrali però qualcosa si inceppa – sedici punti segnati in 20 minuti! – per i blucelesti e Galbiate è pronta ad approfittarne, sorpassando proprio al 30° minuto (36-37).

Il vantaggio di 11 punti dell’andata si assottiglia progressivamente quando la formazione ospite arriva al più sette (37-44) con ancora altrettanti minuti da giocare. I lariani, nonostante le pessime percentuali da oltre l’altro – un misero 2/18 – riescono a ritrovare il filo della partita impattando a quota 45 e resistendo agli ultimi sforzi dei galbiatesi.

Da segnalare l’ottima prova di Torri, autore di 17 punti.

“La cosa migliore della serata è stato questo bellissimo pubblico, che ringrazio per come ci ha sostenuto – dichiara coach Meneguzzo . Vuol dire che a Lecco c’è ancora voglia di basket, speriamo di dar loro ulteriori soddisfazioni”.

Settimana prossima i lecchesi affronteranno in casa il CRAL Dalmine. La partita dovrebbe giocarsi venerdì 23 maggio alle 21.

BASKET LECCO – DUE VI GALBIATE 51-51

PARZIALI: 19-9; 28-24; 36-37

LECCO: Radice, Pennacchio, Rossi 2, Castagna 8, Grazioli 9, Ferrari 6, Diagne, Mataloni, Pozovic 2, Gianola 7, Torri 17, Galbiati n.e. All. Meneguzzo.