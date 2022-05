Lecchesi dominanti fino al 25′, resistono ai rientro bolognese

20 punti per un decisivo Giacomo Bloise

BOLOGNA – La Caffè Agostani Olginate espugna il campo del Bologna Basket 2016 e guadagna il fattore campo nella serie di play-out. I lecchesi dovranno difendere per due volte il PalaRavasio dall’assalto dei bolognesi per garantirsi il diritto di giocare in Serie B anche il prossimo anno.

Olginate sprinta (3-13) con un super Giacomo Bloise, che a metà primo quarto ha già sei punti, due recuperi e un assist. Bologna prova a mettersi in moto ma al decimo minuti la Caffè Agostani è in pieno controllo (10-20).

Nella seconda frazione la formazione olginatese vola via, sfiorando i venti punti di vantaggio (15-34) dopo un canestro di Luca Brambilla.

All’inizio della ripresa lo spartito non cambia (32-46). La NPO tocca il massimo vantaggio (40-60) al 25′ con due liberi di un fantastico Adamu, autore di una gara da 13 punti e 9 rimbalzi. Sull’orlo del ko, Bologna rientra coi canestri di Hidalgo e Galassi, confezionando un tremendo parziale di tredici punti consecutivi.

Olginate non trema e resiste al tentativo di rimonta dei padroni di casa, che non arriveranno mai sotto i due possessi di svantaggio.

La Caffè Agostani sbanca Bologna col punteggio di 82-86 grazie a un fantastico 44% al tiro da tre punti. 20 punti per Bloise. 14 in 21 minuti per Giacomo Maspero.

BOLOGNA BASKET 2016 – CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE 82-86

PARZIALI: 10-20; 32-46; 54-64

OLGINATE: Negri 11, Maspero 14, Cesana n.e, Ambrosetti n.e, Adamu 13, Natalini 3, Castagna n.e, Bloise 20, Brambilla 6, Baparape 5, Tomcic, Cucchiaro 14. All. Cilio.