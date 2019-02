LECCO– Restano due le squadre lecchesi ancora a punteggio pieno dopo tre giornate: la Poliportiva Mandello in Serie D e l’Enginux Calolziocorte in Serie C Silver. Bella prestanzione, con sconfitta, per la Gordon Olginate, che resta a due punti come la Gimar Lecco.

In difficoltà l’Autovittani Pescate, unica lecchese ancora al palo e nettamente battuta a Mandello venerdì sera.

SERIE B – Girone B

GORDON OLGINATE – Tramarossa Vicenza 82-85

Tigers Forlì – GIMAR LECCO 78-68

CLASSIFICA

6 – Baltur Cento

6 – Pallacanestro Crema

6 – Tramarossa Vicenza

4 – Virtus Basket Padova

4 – NTS Rimini

4 – Tigers Forlì

4 – Bakery Piacenza

4 – Lissone Interni Bernareggio

2 – GORDON OLGINATE

2 – Rekiko Faenza

2 – Orva Lugo

2 – GIMAR LECCO

2 – Green Basket Palermo

0 – Aurora Desio

0 – Iseo Serrature Costa Volpino

0 – Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

SERIE CSILVER – Girone A

Posal Sesto San Giovanni – ENGINUX CALOLZIOCORTE 65-69

CLASSIFICA

6 – ENGINUX Calolziocorte

6 – Lesmo 2004

6 – Ebro Basket

4 – Social Osa

4 – Fortitudo Busnago

4 – USSA Nova Milanese

2 – Soul Basket Milano

2 – Rondinella Sesto San Giovanni

2 – Gamma Basket Segrate

2 – POSAL Sesto San Giovanni

2 – Pezzini Morbegno

2 – Team ’86 Villasanta

2 – Di. Po. Vimercate

2 – Basket Town Milano

2 – O.SA.L Novate

0 – Bocconi Milano

SERIE D- Girone F

POL. MANDELLO – AUTOVITTANI PESCATE 67-50

Basket Verdello – MEDINMOVE VERCURAGO 93-91 d.t.s.

EDILCASA CIVATESE – Basket Cologno 77-46

CLASSIFICA

6 – POL. MANDELLO

6 – Sportiva Sondrio

4 – MEDINMOVE VERCURAGO

4 – Basket Carnate

4 – EDILCASA CIVATESE

4 – SBT Treviglio

4 – Basket Verdello

4 – Basket Nibionno

2 – Red Cat La Torre

2 – Basket Cologno al Serio

2 – ARS Rovagnate

0 – AUTOVITTANI PESCATE

0 – Zani Viaggi San Pellegrino

0 – Visconti Basket Brignano