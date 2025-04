Basket. Saliou Niang si dichiara per il draft NBA 2025

Annuncio a sorpresa tramite i social media

Avrà tempo fino al 15 giugno per confermare la scelta

MANDELLO DEL LARIO – Con un annuncio che ha sorpreso tutti, pubblicato sui propri social media, l’ala mandellese Saliou Niang ha deciso di dichiararsi per il prossimo draft NBA.

“In questo momento voglio prendermi un istante per guardare indietro e ricordare quel bambino che si è innamorato del basket. Quella stessa passione tutt’ora alimenta ogni mio giorno in palestra. Non sarei mai arrivato fin qui da solo, ed è per questo che voglio ringraziare dal profondo del cuore la mia famiglia, per essermi sempre stata accanto nei momenti più difficili e per aver gioito con me in quelli più belli, come la vittoria della Coppa Italia di quest’anno. Voglio ringraziare anche tutti gli amici, compagni, allenatori, squadre, i miei agenti, e ancora una volta la mia famiglia, che sono parte essenziale di questo percorso. Oggi, con la stessa umiltà di sempre e la consapevolezza di dover continuare a migliorare, ho ufficialmente deciso di dichiararmi eleggibile per il Draft 2025! Saliou Niang”.

Il mandellese si è segnalato in questa stagione nelle rotazioni di coach Paolo Galbiati e, in questo magico 2025, ha vinto la Coppa Italia con l’Aquila Trento e esordito anche con la maglia azzurra grazie a coach Gianmarco Pozzecco. Le sue medie stagionali in Serie A sono di 8 punti e 5 rimbalzi, in 20 minuti di media, col 55% al tiro da 2 e il 35% da oltre l’arco dei tre punti.

Niang ha scelto l’ultimo giorno possibile per potersi candidare e avrà tempo fino al prossimo 15 giugno per poter ritirare il suo nome dalla lista, se non riuscisse a convincere gli scout NBA di poter valere uno dei 60 posti disponibili, selezionati tra il 25 giugno (primo giro) e il 26 (secondo giro).

Al momento il nome dell’ala mandellese non è presente in nessuno dei “mock draft”, le previsioni che gli specialisti fanno. Ricordiamo che i selezionati al primo giro hanno diritto a un contratto biennale con la squadra che li ha scelti, quelli al secondo giro no.

Gli ultimi italiani a essere selezionati – entrambi al secondo giro – sono stati il comasco Gabriele Procida (36°) e Matteo Spagnolo (50°) nel draft del 2022; nessuno dei due ha ancora tentato la carta NBA.

Oltre a Niang, anche il vicentino ex Barcellona Dame Sarr ha inserito il suo nome.

Nel basket femminile l’ultima italiana scelta è stata Matilde Villa – cresciuta nel Basket Costa – selezionata al numero 32 del draft 2024 della WNBA.