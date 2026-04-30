Basket. Saliou Niang verso la NCAA

Super offerta per il mandellese

Louisiana State e North Carolina sembrano favorite

MANDELLO DEL LARIO – Un’indiscrezione di questa mattina de “La Gazzetta dello sport” ha rivelato che il mandellese Saliou Niang sarebbe pronto a sbarcare in NCAA la prossima stagione, per giocare nel campionato universitario americano.

Secondo la Gazzetta ci sarebbero “cinque milioni di buoni motivi” – intascati sotto forma di NIL – che convincerebbero Niang a tentare la carta americana. Le università favorite dovrebbero essere Louisiana State – ex college di Shaquille O’Neal – e North Carolina, che recentemente ha ingaggiato coach Mike Malone come allenatore capo.

Nel caso Niang scegliesse la seconda opzione, sarebbe interessante vedere il “derby italiano” con l’altro azzurro Dame Sarr, attualmente a Duke University.

Ricordiamo che Niang – che compirà 22 anni il prossimo maggio – è già stato scelto dalla NBA lo scorso giugno: i Cleveland Cavaliers l’hanno selezionato con la 58° scelta.