Basket Serie A. Basket Costa, due sconfitte a Chiavenna

Biancorosse sconfitte da Brescia e Tortona

“L’obiettivo era mostrare alle più giovani cos’è la Serie A”

CHIAVENNA – Due sconfitte in altrettante partite per il Basket Costa Masnaga nel torneo di Chiavenna. Le biancorosse hanno perso la semifinale contro Brixia Basket e la finale per il terzo posto contro Derthona Tortona.

A vincere alla fine è stata la GEAS Sesto San Giovanni.

Il Basket Costa si è presentato in Valtellina senza due elementi importanti, Giulia Olandi e la tedesca Merit Brennecke.

Nella semifinale contro Brixia il Basket Costa gioca una partita a due facce. Fino alla metà del terzo quarto le lecchesi sono in controllo – anche venti punti di margine! – ma, con l’ampliamento delle rotazioni e in campo ragazze alle prime esperienze in Serie A, le bresciane sono rientrate presto in partita, vincendo 74-80.

Anche contro la Derthona Tortona le brianzole hanno fatto un buonissimo primo tempo, fino a che le energie sono finite. Nella ripresa le piemontesi sono volate via, vincendo col punteggio di 64-108.

“Lo scopo del torneo non era vincere, ma far capire alle nostre atlete più giovani cosa ci voglia per giocare in Serie A – dichiara coach Facundo Bereziartua – se non le metto in difficoltà non impareranno. È stato bello giocare contro Tortona, formazione che farà l’Eurocup. Fino al terzo quarto eravamo in partita, se non avessimo allungato così tanto le rotazioni avremmo potuto chiudere più vicini”.

BASKET COSTA MASNAGA – BRIZIA BASKET 74-80

BASKET COSTA MASNAGA – DERTHONA TORTONA 64-108