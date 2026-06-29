Basket Serie A. Cheickh Niang nel mirino della NBA

Potrebbe essere scelto nel draft 2027

Gli esperti di ESPN lo vedono come 32° pick

MANDELLO DEL LARIO – A diciotto anni neanche compiuti – li compirà il prossimo 16 settembre – il mandellese Cheickh Niang è un potenziale prospetto NBA, questo è quello che pensano gli esperti del sito di ESPN.

Concluso da pochi giorni il draft NBA – nessun italiano selezionato – i vari “insider” si sono subito buttati sulle previsioni per quello del giugno 2027. Tra i più affidabili ci sono sicuramente quelli di ESPN, Jeremy Woo e Jonathan Givony.

È stato proprio Woo a compilare il primo “mock draft”, inserendo tre italiani: il centro Luigi Suigo con la 15° scelta, l’ala Dame Sarr con la 18° e il nostro Niang, 32° scelta.

Se le previsioni di Woo fossero azzeccate, Cheickh farebbe meglio anche del fratello Saliou, selezionato nell’estate del 2025 come 58° scelta dai Cleveland Cavaliers e diretto il prossimo anno nella NCAA a Louisiana State.

Il sito NBA Draft Room vede Niang ancora meglio, 18° assoluto. Con una chiamata così alta, la guardia mandellese avrebbe diritto a un contratto garantito.

Bisogna ricordare che, vista la giovane età, Niang dovrebbe “dichiararsi” per entrare nel draft in anticipo. Senza questa scelta, il giocatore attualmente a Trento non potrà venire selezionato prima del 2030, anno in cui compirà 22 anni.