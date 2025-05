Basket Serie A. È Saliou Niang il “più migliorato” della Serie A

Ennesimo riconoscimento per il mandellese

Il suo compagno Quinn Ellis votato miglior U22

MANDELLO DEL LARIO – La Legabasket Serie A ha annunciato i primi due premi della stagione regolare ed entrambi avevano il giocatore mandellese Saliou Niang tra i potenziali candidati alla vittoria finale.

Alla fine Niang si è aggiudicato il premio di “giocatore più migliorato” della Serie A, grazie ai grandi progressi fatti vedere negli ultimi mesi. Le sue cifre sono salite dai 5 punti e 3 rimbalzi a partita a quasi 9 e 5, in venti minuti di media. Non è però nelle mere cifre che si legge il contributo di Niang alle sorti della Dolomiti Energia Trento, visto l’impatto a livello difensivo e di energia che porta in campo tutte le volte che gioca.

Questo riconoscimento è l’ennesimo di una stagione speciale per il mandellese, vista la vittoria della Coppa Italia e l’esordio con la nazionale azzurra di coach Gianmarco Pozzecco.

Il premio di miglior U22 del campionato è andato anch’esso a un giocatore trentino, la guardia inglese di formazione italiana Quinn Ellis. Per il ventiduenne una media di 10.4 punti e 5.3 assist a partita in questa stagione, con quasi il 38% da oltre la linea del tiro da tre punti.