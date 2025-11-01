Basket Serie A. Questa sera a Trento la sfida dei fratelli Niang

I due avversari nel match tra Aquila Trento e Virtus

Per Saliou anche l’emozione di tornare a Trento da avversario per la prima volta

MANDELLO DEL LARIO – Avrebbero potuto affrontarsi nelle final four della supercoppa italiana, ma non è avvenuto. Questa sera a Trento invece la sfida tra i fratelli mandellesi Saliou e Cheickh Niang non dovrebbe trovare ostacoli e li vedrebbe affrontarsi per la prima volta in una competizione ufficiale di Serie A. Per Saliou la partita sarà doppiamente emozionante, visto che sarà anche la prima a Trento, dopo l’addio della scorsa estate in direzione Bologna.

La palla a due tra Aquila Trento e Virtus Bologna si alzerà alle ore 20. Attualmente i trentini sono secondi in classifica con tre vittorie in quattro partite, in compagnia proprio della squadra emiliana, di Cremona, Milano e della sorprendente Tortona.

Saliou sta viaggiano a una media di quasi dieci punti a partita (9.3) con tre rimbalzi e il 69% al tiro da due punti, su sole tredici conclusioni. Ben più spavaldo il diciassettenne Cheickh, entrato di prepotenza nelle rotazioni di Trento. Attualmente il più giovane dei fratelli Niang segna oltre sei punti a partita, anche se le percentuali al tiro non sono propriamente perfette, col 23% da oltre l’arco e solo il 55% ai tiri liberi.