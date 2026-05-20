Basket Serie A. Saliou Niang andrà a Louisiana State

Il mandellese giocherà in NCAA il prossimo anno

Lascerà la Virtus Bologna dopo due anni

MANDELLO DEL LARIO – Qualche settimana fa era uscita la notizia che diverse università americane fossero interessate a ingaggiare Saliou Niang, ala ventiduenne della Virtus Bologna.

Nella notte è stato ufficializzato che il mandellese giocherà a Louisiana State University, la stessa frequentata diverso tempo da fa Shaquille O’Neal.

Niang ha iniziato a giocare alla Polisportiva Mandello, passando prima al Basket Lecco e poi alla Fortitudo Bologna. Dopo un paio d’anni a Trento, nel 2024 è passato alla Virtus Bologna, squadra con cui gioca tutt’ora.

Lo scorso giugno il giocatore era stato scelto al Draft NBA come 58° scelta assoluta.

L’allenatore di coach Will Wade non si è limitato solo a ingaggiare Niang. Oltre al mandellese arriveranno a LSU il lungo francese Bryce Dessert – lo scorso anno al BSL in Eurolega – e il brasiliano Marcio Santos del Maccabi. Più incerto l’arrivo di RJ Luis.