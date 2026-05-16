Basket Serie A. Saliou Niang miglior U22 in Italia

Premio vinto per il secondo anno di fila

Il mandellese secondo nel premio come miglior italiano assoluto

MANDELLO DEL LARIO – Per il secondo anno consecutivo il mandellese Saliou Niang ha vinto il premio di miglior giocatore U22 della Serie A. Niang, che ha compiuto ventidue anni lo scorso 14 maggio, ha superato il giocatore della Vanoli Cremona Ousmane Ndiaye e il playmaker della Nutribullet Treviso David Torresani.

Niang ha poi sfiorato anche il premio di migliore italiano del campionato, andato ad Amedeo Della Valle di Brescia, col mandellese secondo e il veneziano di Cremona Davide Casarin a chiudere il podio.

Il giocatore della Virtus Bologna ha tenuto una media di 9 punti a partita, in circa 23 minuti di gioco, col 64% da due punti e il 37% da tre, aggiungendo anche cinque rimbalzi di media a partita.

La Virtus Bologna, anche grazie all’apporto del mandellese, ha chiuso il campionato al primo posto e si prepara a giocare i play-off contro l’Aquila Trento, curiosamente l’ex squadra di Saliou Niang, dove ora gioca il fratello diciassettenne Cheichk.

Gara 1 si giocherà a Bologna domenica 17 maggio alle 19.