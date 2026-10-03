Basket Serie A1. Basket Costa, inizio durissimo contro Schio

Ampia sconfitta per le lecchesi (40-98)

“Abbiamo provato a fare del nostro meglio” dichiara coach Bereziartua

CAMPOBASSO – Neopromossa contro squadra pluricampione d’Italia, prima partita della stagione con un gruppo in gran parte rinnovato. Erano tante le difficoltà che aspettavano la CLV Limonta Costa Masnaga nell’esordio stagionale di Campobasso, e puntualmente si sono presentate tutte.

La formazione masnaghese ha perso di quasi sessanta punti (40-98) la sfida contro la Famila Wuber Schio – squadra che ha vinto quattro degli ultimi cinque campionati – in una partita finita già al termine del primo tempo.

Costa prova a resistere nel primo quarto (14-28), ma non ha abbastanza forze per resistere nella seconda frazione, vinta da Schio col punteggio di 9-31.

Le due formazioni sono uscite dagli spogliatoi di metà partita sul punteggio di 23-59 e il secondo tempo è stato un lunghissimo “garbage time”.

A condannare Costa l’assenza dell’ultimo minuti di Evans e le percentuali di tiro ampiamente insufficienti da oltre l’arco dei tre punti, con 4 canestri a segno su 35 tentativi.

“Abbiamo perso contro Schio che è una corazzata, non era una partita che noi dovevamo vincere, ma abbiamo provato a fare del nostro meglio – dichiara coach Facundo Bereziartua – purtroppo mancava Evans, infortunatasi nella sessione di tiro mattutina. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, prendiamo quello che c’è stato di buono e pensiamo alla prossima sfida contro Battipaglia, una partita che possiamo e dobbiamo giocarci”.

CLV LIMONTA COSTA MASNAGA – FAMILA WUBER SCHIO 40-98

PARZIALI: 14-28; 23-59; 32-72

COSTA MASNAGA: Pilatone 7, Sandberg 11, Spinelli 7, Brennecke 7, Crockett 8, Radice, Tavella, Evans n.e, Corti, Redaelli, Olandi. All. Bereziartua