Basket Serie A2 femminile. Basket Costa, è finale!

Espugnato il campo di Livorno (74-81)

Venti punti per il capitano Nancy N’Guessan

LIVORNO – Con la seconda vittoria in altrettante partite contro il Jolly Basket Livorno la Limonta Basket Costa Masnaga ha agguantato la finale di Serie A2 femminile. La masnaghesi hanno espugnato il campo delle livornesi col punteggio di 74-81.

Livorno parte meglio (7-2) ma Costa non si lascia intimidire e nel secondo quarto le lecchesi raggiungono la doppia cifra di vantaggio, anche se a metà gara saranno solo quattro i punti in più (36-40).

Le toscane partono meglio nella ripresa e mettono il naso avanti all’inizio della terza frazione. La gara resterà in equilibrio per tutto il terzo quarto, nell’ultimo invece i canestri di Nancy N’Guessan – 20 punti alla fine! – faranno ottenere alla Limonta il distacco decisivo e il biglietto per la finale di play-off.

L’avversaria contro cui le Pantere giocheranno si conoscerà domani sera al termine della sfida tra Matelica e San Giovanni Valdarno. Le due formazioni sono sul punteggio di 1-1 dopo che Matelica ha vinto gara 2 in trasferta 0-20, a causa del mancato arrivo dell’ambulanza regolamentare.

JOLLY BASKET LIVORNO – LIMONTA COSTA MASNAGA 74-81

PARZIALI: 13-21; 36-40; 60-59

COSTA MASNAGA: Cibinetto n.e, Teder 12, Sanogo 2, Moscarella Contreras 18, N’Guessan 20, Redaelli n.e, Pirozzi 4, Volpato 3, Algeri n.e, Brossmann 13, Olandi 8. All. Bereziartua