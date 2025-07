Basket Serie A2. Si dividono le strade di Luca Brambilla e Mestre

Il malgratese non confermato

L’ala in cerca di sistemazione tra Serie A2 e B nazionale

MALGRATE – “Carisma: l’indole innata degli eroi, la capacità di infondere benessere agli altri con la sola presenza e una cultura fuori dal comune”. Se il mare porta via le impronte sulla sabbia, il cuore le conserva con cura. Il tuffo carpiato in un pomeriggio romano che ci ha trascinati alla vittoria, i cori in curva, i tuoi “novanta chili di libidine e bontà” – per dirla con Concato e una folta schiera di tifose – la tua personalità luminosa e brillante. La simpatia, l’intelligenza. Non a caso sei diventato quel “santino” che conserveremo per sempre. Ci hai regalato una stagione indimenticabile, per il giocatore e la persona che sei. Sei contemporaneamente l’uomo della porta accanto e l’eroe di mille battaglie. Per la tua nuova avventura abbiamo preparato una confezione speciale di affetto, stima e riconoscenza. “Farlo cadere in trappola? È come portare dei passerotti a un gatto…” Un Rambo è per sempre.”

Una bella “sviolinata” sull’account Facebook ufficiale per dire “È stato bello, non ci servi più”. Nonostante la miglior stagione della carriera, e l’esser stato un elemento fondamentale della promozione in Serie A2, le strade del cestista malgratese Luca Brambilla e del Basket Mestre 1958 si separano. Il salto di categoria e l’acquisizione di un giocatore americano nel suo ruolo ha di fatto ridotto lo spazio di gioco per il cestista di Malgrate, portando la società mestrina a fare scelte differenti.

Brambilla era arrivato a Mestre all’inizio della scorsa stagione con un contratto annuale, scaduto lo scorso giugno. La società veneta non ha offerto il rinnovo e ora il ventinovenne sarà ufficialmente libero di trovarsi una nuova sistemazione tra Serie A2 e B nazionale.