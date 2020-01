Basket Serie B. Brava Gimar, espugnata Varese

Super Giacomo Bloise

Ottimo l’esordio di Massimiliano Sanna

VARESE – Importante vittoria esterna per la Gimar Lecco di coach Riccardo Eliantonio. La formazione bluceleste batte la Robur Varese mandando in doppia cifra quattro giocatori, compreso l’esordiente Massimiliano Sanna.

La partita resta in equilibrio per tre minuti (6-6) e poi i lecchesi iniziano lentamente a scavare un vantaggio che li porterà a chiudere il primo quarto avanti 18-24, con undici punti di Giacomo Bloise.

Nel secondo Varese prova a riavvicinarsi e con la tripla di Ugolini tocca il meno quattro (25-29), ma sarà un fuoco di paglia. La Gimar riprende subito il controllo del match con un parziale di sei punti consecutivi – cinque di Casini – toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (25-35).

La ripresa inizia con la formazione lecchese in assoluto controllo (37-45). I lecchesi piazzano subito un rapido break di nove punti consecutivi che di fatto chiude la partita. La Gimar manterrà sempre un vantaggio attorno alla doppia cifra e chiuderà il match sul punteggio di 72-84.

Miglior marcatore Giacomo Bloise a quota ventuno. Tredici in ventiquattro minuti per Sanna.

ROBUR VARESE – GIMAR LECCO 72-84

PARZIALI: 18-24, 37-45, 52-67

LECCO: Casini 16, Bloise 21, Sanna 13, Mascherpa 10, Tsetserokou 2, Trentin n.e, Vitelli 3, Stefanini 8, Romanò 8, De Gregori 6, Favalessa 2. All. Eliantonio.