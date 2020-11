Basket Serie B. Buona sgambata per Olginate contro Oleggio al PalaRavasio

La Missoltino.it vince tre quarti su quattro, perdendo solo il terzo

Assenti Giacomo Bloise e Pietro Nasini

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate chiude il ciclo di amichevoli di pre stagione con una sfida casalinga contro la Mamy.eu Oleggio, sfida disputata su quattro quarti, azzerando il punteggio. Assenti gli acciaccati Giacomo Bloise e Pietro Nasini. Coach Giorgio Contigiani ha sperimentato molto, allungando le rotazioni, ottenendo buone risposte da Filippo Giannini e Giovanni Lenti, sembrati i più in palla questa sera.

Il primo quarto vede una propositiva Olginate partire “sprint” (7-2), anche se la buona mira dei piemontesi li rimette subito in partita. Le formazioni avanzano spalla a spalla fino al parziale di 11-2 finale, propiziato da tre triple consecutive dei padroni di casa – Avanzini, Giannini e Negri – che fissano il punteggio sul 33-25 per la Missoltino.it.

Nella seconda frazione coach Contigiani allunga le rotazioni, dando spazio ai vari Marazzi, Tagliabue e pure a Lorenzo Bartoli, aggregato alla rosa. Anche qui la parità regna sovrana. Oleggio avrebbe per due volte la possibilità di pareggiare ma prima Giannini prende un coraggioso sfondamento e poi i piemontesi sbagliano, a tre secondi dalla fine.

La Missoltino.it vince anche il secondo quarto (20-18).

Nella terza frazione l’allenatore marchigiano sperimenta un quintetto “pesante”, con Lenti e Tagliabue in campo e Avanzini a riposare. A metà frazione sono cinque punti consecutivi di Claudio Negri a dare il vantaggio agli ospiti, che lo manterranno fino alla fine (16-19).

Nell’ultimo quarto Olginate scende in campo col quintetto giovanissimo, con Chiappa, Marazzi, Tremolada, Avanzini e Bartoli. Oleggio ne approfitta per scappare via (2-11) e coach Contigiani decide di rimettere i “big” per chiudere forte il quarto. Il sorpasso della Missoltino.it arriva quasi a fil di sirena, complice anche Oleggio che chiude la partita con un quintetto giovanissimo (17-16).

Il punteggio finale vede la Missoltino.it vincere per 86-78.

Settimana prossima la formazione lecchese esordirà nel campionato di Serie B 2020/21 contro la corazzata Vaporart Bernareggio. Tip off alle ore 21.00.

“Oggi ho fatto un po’ di esperimenti – dichiara coach Giorgio Contigiani – ma nel complesso la squadra è pronta a iniziare il campionato. Da lunedì dovremmo ritrovare pure Giacomo Bloise, un’ottima notizia per noi”.