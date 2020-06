Basket Serie B. Colpaccio Olginate, triennale per Andrea Negri

Arriva dall’Urania Milano (Serie A2)

“Voglio trasmettere la mia passione ai giovani”

OLGINATE – la Missoltino.it Olginate mette a segno un vero e proprio colpo da novanta, accordandosi con la guardia Andrea Negri, che torna a giocare nel territorio lecchese dopo cinque anni.

Negri (193 cm – 1988) ha effettuato il suo percorso giovanile tra Valmadrera e la Gimar Lecco, esordendo diciassettenne nella formazione bluceleste in Serie C. Dopo i prestiti a Como e Cremona, rientra alla Gimar nel 2010, aiutando la società del presidente Tallarita a fare il doppio salto dalla Csilver alla Serie B.

Nel 2015 lascia la provincia e si trasferisce all’Aurora Desio per due stagioni. Segue coach Davide Villa all’Urania Milano dove ottiene la storica promozione in Serie A2 nel 2018/19 e viene confermato anche per la stagione successiva, conclusa con cinque punti di media a partita, il 57& nel tiro da due e il 38% da oltre la riga dei tre punti.

Nella sua carriera ha in bacheca diversi titoli di campione d’Italia nel 3vs3; inoltre ha vestito più volte la maglia della nazionale, partecipando ai campionati mondiali di Baku.

“L’interesse che la dirigenza di Olginate ha manifestato nei miei confronti è stato determinante nella mia decisione – dichiara Negri – NPO è una società che ho sempre seguito anche da spettatore e mi ha colpito la passione e crescita che ha avuto in questi anni. Torno in zona molto volentieri, in quanto vorrei offrire il mio contributo alla crescita e allo sviluppo del basket nel lecchese, trasmettendo la mia passione ai tanti ragazzini che giocano ad Olginate”