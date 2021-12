Basket Serie B. Crisi Olginate, quinta sconfitta di fila

La Rimadesio espugna il Palaravasio (72-81)

Super prova di Okiljevic: 16 punti, 9 rimbalzi e 4/7 da 3

OLGINATE – Prosegue il periodo negativo per la Caffè Agostani Olginate. La sconfitta di sabato contro la Rimadesio Desio è la quinta consecutiva per i lecchesi, che non ottengono un foglietto rosa dalla rocambolesca vittoria contro Monfalcone del 20 novembre.

La serata sembra cominciare bene per i lariani, che buttano nel cesto tre dei primi quattro canestri da oltre l’arco della partita (9-3). Un paio di guizzi di Luca Brambilla danno agli olginatesi il massimo vantaggio del match (17-9) ma Desio è paziente e con un canestro dell’ex Basket Lecco Mattia Molteni impatta a quota 21 alla fine del primo quarto.

Olginate prova a scappare ancora nel secondo con altre due triple del giovane Okiljevic – miglior marcatore dei suoi con 15 punti e 4/7 da 3 – ma la Caffè Agostani si inceppa, subendo un parziale di 2-13 che lancia Desio (36-42).

I lecchesi chiudono il quarto con cinque punti consecutivi e le squadre vanno al riposo in sostanziale parità (41-42).

Nella ripresa Desio tenta la fuga con un parziale di 0-10 ispirato da Vangelov e Mazzoleni. Olginate prova a resistere ma Desio ha più garra e riesce a mantenere un vantaggio attorno alla doppia cifra fino alla fine della partita, vincendo col punteggio di 72-81.

Quattro uomini in doppia cifra per la NPO, guidati dai 15, e 9 rimbalzi, di un ottimo Okiljevic. Tra gli ospiti 16 punti per Molteni e Mazzoleni.

CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE – RIMADESIO DESIO 72-81

PARZIALI: 21-21; 41-42; 54; 64

OLGINATE: Okiljevic 15, Negri 6, Maspero 12, Ambrosetti 5, Natalini n.e, Castagna n.e, Bloise 11, Brambilla n.e, Brambilla Lu 13, Baparape 2, Tomcic n.e, Cucchiaro 8. All. Cilio.