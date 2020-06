Basket Serie B. Dopo sei stagioni, NP Olginate e Gordon si separano

La Gordon non sarà più “main sponsor”.

Chiusa una collaborazione che durava da sei stagioni.

OLGINATE – Con un comunicato stampa emesso oggi pomeriggio la società Nuova Pallacanestro Olginate ha ufficializzato la chiusura del rapporto di sponsorizzazione con la Gordon Finest Beer, dopo sei anni di proficua collaborazione.

Nel comunicato stampa il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti ringrazia l’amico Giancarlo Trizzullo, AD per l’Italia del gruppo J.Martin’s, proprietario del marchio Gordon, per “aver sostenuto e supportato con grande entusiasmo e calorosa passione” la società olginatese.

“Siam consapevoli che la situazione CoVid ci obbliga ad affrontare difficoltà e rinunce con le quali dovremo convivere per un po’ – prosegue Ripamonti – non potremo più vedere il magico marchio Gordon sulle maglie dei nostri ragazzi, ma sappiamo che il filo diretto che ci lega va oltre la parola main sponsor.”

Giancarlo Trizzullo ha ringraziato la società olginatese per questi “sei anni di grande soddisfazione e di forti emozioni, coronati con la promosione in Serie B. Ha inoltre affermato che, in tempi migliori, le strade tra Nuova Pallacanestro Olginate e Gordon potrebbero incrociarsi nuovamente.

Il presidente Fausto Chiappa ha confermato che il dott. Trizzullo rimarrà nel consiglio direttivo societario.