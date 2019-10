Basket Serie B. Gima Lecco, finale amarissimo

Rimonta Padova, ma cede nel finale

Cinque uomini in doppia cifra per i lecchesi

PADOVA – Non bastano un terzo quarto da favola (8-23) e cinque uomini in doppia cifra alla Gimar Lecco per espugnare il campo dell’imbattuta Virtus Padova. I ragazzi di coach Riccardo Eliantonio arrivano a un passo dall’impresa, ma cedono col punteggio di 71-65.

Dopo un inizio di gara equilibrato (5-5) la capolista dà il primo strappo al match con un parziale di quattordici punti consecutivi (19-7). La Gimar sbanda e si mette in scia con un paio di canestri, chiudendo un tremendo primo quarto (4/16 al tiro) sotto di otto lunghezze (19-11).

Nel secondo quarto Padova dilata ulteriormente il vantaggio arrivando quasi a doppiare i lecchesi (27-14). Una reazione d’orgoglio degli ospiti – otto punti filati – li riporta a sole cinque lunghezze di svantaggio (27-22), che diventeranno nove alla fine del primo tempo (36-27).

Nella ripresa la Gimar esplode con cinque minuti di fuoco che ribaltano il match, passando dal meno sette (43-36) fino al più otto (44-52) col canestro di Stefanini a inizio ultimo quarto. Nel momento di sbandamento patavino i lecchesi non riescono però a dare il colpo di grazia alla capolista.

Padova barcolla, non molla e impatta nuovamente a quota cinquantacinque.

L’ultimo guizzo della Gimar è una tripla di Giulio Mascherpa (59-63), prima che Padova ribalti definitivamente il match con otto punti di Corrado Bianconi, chiudendolo coi due liberi di De Nicolao per il 71-65 finale.

“Abbiamo buttato una grossa occasione – dichiara un rammaricato coach Eliantonio – ci è mancata la forza di chiudere il match e nel finale abbiamo sbagliato troppo, con due perse sanguinose e quattro liberi non segnati.”

VIRTUS PADOVA – GIMAR LECCO 71-65

PARZIALI: 19-11, 36-27, 44-50

LECCO: Casini 11, Bloise 14, Mascherpa 13, Tsetserokou 1, Trentin 13, Di Simone, Vitelli n.e, Stefanini 11, Romanò, De Gregori 2, Favalessa n.e, Natali. All. Eliantonio.