Basket Serie B. Gimar Lecco, buona la prima amichevole

I lecchesi vincono di una ventina su Saronno.

Cinque uomini in doppia cifra. 16 per Trentin.

SARONNO – La Gimar Lecco inizia col passo giusto la stagione 2019/20, ottenendo una vittoria nella prima amichevole stagionale. A cedere sotto i colpi dei giocatori blucelesti sono stati i ragazzi della Robur Saronno (Cgold).

La sfida tra lecchesi e varesini poteva nascondere più di un’insidia per la formazione di coach Riccardo Eliantonio. Nonostante la categoria di differenza, Saronno è una squadra solida ed esperta.

Il primo quintetto lecchese ha visto in campo Bloise, Mascherpa, Di Simone, Tsetserukou e De Gregori, con l’esperto Casini a partire dalla panchina.

La partita non è mai stata in discussione. I lecchesi hanno mentenuto sempre un discreto vantaggio (31-37 alla fine del primo tempo) nonostante le amplissime rotazioni di coach Eliantonio.

Nella ripresa la Gimar allunga ulteriormente, chiudendo con un eloquente 69-87. Miglior marcatore Carlo Trentin a quota sedici.

Piccola nota negativa il leggero problema fisico di Alessio Di Simone, tenuto precauzionalmente in panchina dopo i primi minuti in campo.

“Abbiamo fatto una buona sgambata, anche se c’è ancora molto su cui lavorare. Mi è piaciuta la voglia con cui i ragazzi hanno giocato, in un match che abbiamo avuto sempre in controllo. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma le sensazioni sono comunque positive” dichiara coach Riccardo Eliantonio.

Settimana prossima la Gimar esordirà in casa contro Lumezzane, mercoledì 4 settembre alle ore 18.30.

ROBUR SARONNO – GIMAR LECCO 69-87

PARZIALI: 13-17; 31-37; 49-64; 69-87

LECCO: De Gregori 13, Mascherpa 11, Bloise 7, Di Simone, Tsetserukou 14, Casini 13, Trentin 16, Natali 4, Favalessa 7, Romanó 2