Basket Serie B. Gimar Lecco in crescita contro Bernareggio

Sconfitta di misura contro la Lissone Interni (74-77)

Partita di grande combattività per i blucelesti

LECCO – La Gimar Lecco si dimostra in crescita. Dopo l’amichevole di mercoledì scorso contro Lumezzane – “una sgambata” – la formazione lecchese mostra un atteggiamento decisamente diverso contro la Lissone Interni Bernareggio. Quattro quarti di battaglia che alla fine vedono vincere i brianzoli, contro una Gimar comunque combattiva.

Che la musica sia diversa lo si capisce fin dall’inizio, con coach Riccardo Eliantonio che schiera subito quello che potrebbe essere il quintetto base di quest’anno, con Bloise, Mascherpa, Casini, Trentin e De Gregori. Coach Andreazza inserisce i due ex Davide Todeschini e Daniele Quartieri, insieme al pericolo pubblico numero uno Stefano Laudoni.

Sono i Reds a partire meglio (5-11), in una gara di grande agonismo. La Gimar ritrova ritmo con una tripla di Casini e confeziona un parziale di undici punti consecutivi (18-13), allungando fino al 22-14. Una botta al ginocchio destro toglie dal campo un positivo Bloise, ma la Gimar riesce comunque a chiudere con un netto 25-17.

Il secondo quarto vede la conferma di Casini e di un propositivo Natali, in compagnia di Tsetserokou, Mascherpa e De Gregori. Coach Eliantonio toglie l’oriundo per inserire Romanò, provando per un breve tratto un quintetto alto. A metà quarto (5-6) torna in campo anche Bloise, nuovamente disponibile dopo la botta al ginocchio. È proprio l’erbese a dare la prima fuga ai blucelesti con un assist e una tripla (10-6). Bernareggio si riporta sotto con un parziale di cinque punti consecutivi.

Alla fine di dieci minuti tirati sono proprio gli ospiti ad avere la meglio, chiudendo con un parziale di sei punti consecutivi (17-20).

Il terzo quarto Bernareggio si ripresenta col quintetto migliore, mentre coach Eliantonio concede riposo a Mascherpa e De Gregori, con Natali e Tsetseroku al loro posto. Sono i punti di Casini – otto dei primi dieci del quarto – a tenere in scia una Gimar (10-11), tutt’altro che perfetta difensivamente. Coach Eliantonio prova la difesa a zona e il Lecco avrebbe anche la possibilità di pareggiare, ma “l’ave maria” di Mascherpa poco dopo la linea di metà campo è fuori bersaglio (17-20).

Nell’ultima frazione spazio alla panchina, con l’ingresso di Favalessa e Vitelli, in un quintetto microscopico già visto contro Lumezzane. I ragazzini del Lecco – tutti under, tranne Trentin – non sfigurano contro il quintetto “vero” di Bernareggio, perdendo 15-20

“Abbiamo auto un approccio mentale e fisico molto positivo, contro una squadra fisicamente importante i miei giocatori non hanno fatto un passo indietro – dichiara coach Eliantonio sono abbastanza soddisfatto, i miei giocatori hanno mostrato un grande spirito di sacrificio. In attacco andiamo ancora a sprazzi. In difesa dobbiamo ancora registrarci.”

GIMAR LECCO – LISSONE INTERNI BERNAREGGIO 74-77

PARZIALI: 25-17: 17-20; 17-20; 15-20.