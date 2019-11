Basket Serie B. Gimar Lecco, mal di trasferta

Inatteso ko a Soresina per i ragazzi di coach Eliantonio

Per i cremonesi è la prima vittoria

SORESINA – Sembra che in questo campionato esistano due Gimar Lecco: una è la versione imbattibile in casa, l’altra quella che in trasferta non vince (quasi) mai. Ieri la formazione di coach Eliantonio ha lasciato due punti, che potrebbero risultate pesantissimi nella corsa alle posizioni che contano, contro la Gilbertina Soresina, ultima in classifica e fino a ieri ancora ferma al palo.

La Gimar inizia bene (5-9) grazie al solito pimpante Tommaso De Gregori, ma è proprio un fuoco di paglia. Soresina ribalta il match con un parziale di 11-2 e chiude il primo quarto in ampio vantaggio (20-14).

Nella seconda frazione la squadra lariana ritrova un po’ di precisione nel tiro da oltre la linea da tre punti e, dopo un canestro di Fabio Stefanini – venti punti e otto rimbalzi a fine gara per lui – riesce a impattare a quota ventisei. La Gilbertina però non si fa scoraggiare e chiude il primo tempo avanti di un possesso (41-39).

Nella ripresa sono sempre i cremonesi a menare le danze, coi lecchesi che inseguono. La Gimar chiude il quarto con un parziale di otto punti consecutivi (61-60) e tutti si aspettano che completi la rimonta nell’ultima frazione. In realtà i lariani iniziano il quarto con sette punti in altrettanti minuti, consentendo alla Gilbertina la fuga decisiva.

La partita si chiude sul punteggio di 79-75 per la Gilbertina. Per il Lecco è la quarta sconfitta in cinque partite lontano dal Bione.

“Questa è una sconfitta meritata – dichiara coach Riccardo Eliantonio – loro ci hanno messo più voglia ed energia, noi invece siamo entrati in campo pensando di avere già vinto.

GILBERTINA SORESINA – GIMAR LECCO 79-75

PARZIALI: 20-14, 41-39, 61-60

LECCO: Casini 11, Bloise 17, Mascherpa 11, Tsetserukou ne, Trentin 2, Di Simone ne, Vitelli ne, Stefanini 20, Romano, De Gregori 12, Favalessa 1. All. Eliantonio