Basket Serie B. Gimar Lecco, ufficiale il ritorno di Mascherpa

Il play pavese torna a Lecco dopo tre stagioni.

“L’idea di gioco che si farà mi stimola parecchio”

LECCO – La Gimar Lecco cala improvvisamente l’asso è piazza un colpo che è destinato a portare grande entusiasmo tra i tifosi blucelesti. La dirigenza lecchese riporterà in riva al Lario il play/guardia Giulio Mascherpa.

Il giocatore pavese aveva giocato nella Gimar due stagioni, uno dei primi colpi voluti dall’allora coach Massimo Meneguzzo. L’eccellente biennio lecchese – nel 2015/16 chiuse con quasi diciannove punti di media – servì a Mascherpa come trampolino di lancio per andare a giocare in Serie A2, prima a Tortona e poi a Bergamo.

A metà della stagione 2017/8 Giulio decide di tornare “a casa” e scende in Serie B a Pavia, squadra dove ha tenuto una media di oltre quindici punti a gara nella stagione 2018/19.

Sia giocatore che dirigenza esprimono parole di grande entusiasmo per questo sorprendente ritorno.

“Il fatto che il presidente mi abbia chiamato subito dopo aver deciso di continuare col Basket Lecco mi ha fatto molto piacere. Insieme abbiamo passato due anni bellissimi e le sue parole testimoniano che ho lasciato un bel ricordo – dichiara Mascherpa – avevo anche altre offerte, ma Lecco è un posto che mi ha dato tanto e che conosco già molto bene. Ho già parlato con l’allenatore e la sua idea di gioco mi stimola parecchio. Conosco bene Giacomo Bloise e non vedo l’ora di scoprire come sarà giocare insieme. C’è voglia di fare tanto e l’entusiasmo è altissimo”.

Il presidente Antonio Tallarita è soddisfatto. “Giulio è uno dei primi giocatori che abbiamo contattato e siamo felici che abbia colto il nostro invito al progetto di riscatto del Basket Lecco. Sia lui che la società hanno un bellissimo ricordo dei due anni passati insieme. Auspico che Lecco possa essere per lui un palcoscenico importante che ci permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati.”