Basket Serie B. Gordon incerottata e ko a Piacenza

A riposo Basile, Mentonelli e Manetti

Venti punti a referto per Fabio Bugatti

PIACENZA – Nella sfida contro la Bakery Piacenza – Serie B, ma girone C – la Gordon Olginate rimedia una sconfitta netta in termini di punteggio, pareggiando comunque i quarti vinti.

La formazione di coach Massimo Meneguzzo si presenta in terra emiliana in piena emergenza playmaker, visto il riposo forzato a cui sono costretti Basile e Mentonelli. Fuori dalla gara pure Menetti, con ampio spazio ai giovanissimi Butta e Chiappa.

La formazione olginatese riesce ad aggiudicarsi tutti i quarti “pari”, lasciando ai piacentini il primo e il terzo. La somma totale del punteggio vede Piacenza trionfare 78-67.

Miglior marcatore per i lecchesi uno scatenato Fabio Bugatti, autore di venti punti.

“Sono soddisfatto – dichiara coach Meneguzzo – in queste condizioni penso non si potesse fare di più, ma con la squadra al completo sono sicuro che ce la saremmo giocata alla pari. Loro sono una formazione competitiva, con giocatori d’esperienza come Maggio e Birindelli, costruita per fare i Play Off.”

BAKERY PIACENZA – GORDON OLGINATE 78-67

PARZIALI: 23-17; 17-19; 23-12; 16-19.

OLGINATE: Donadoni 7, Gorreri 8, Bedin 10, Bugatti 20, Rttalino 7, Tagliabue 6 Butta 1, Chiappa. All. Meneguzzo.