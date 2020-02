Basket Serie B. Gordon Olginate: Bedin e Manetti ai saluti

Bedin va a Cento

Manetti “tagliato”, ora è free agent

OLGINATE – Con uno scarno comunicato apparso sulla propria pagina Facebook, la Gordon Olginate ha annunciato l’addio a due giocatori: Alberto Bedin e Sebastiano Manetti.

Alberto Bedin da tempo era sotto osservazione da parte della Benedetto XIV Cento, formazione che attualmente occupa il primo posto nel Girone C di Serie B. Con la maglia di Olginate si era segnalato per il suo carattere battagliero, contribuendo con oltre sette punti e quattro rimbalzi di media a partita, in circa venti minuti di gioco.

Per quanto riguarda Sebastiano Manetti, non si avevano sue notizie da Olginate dai tempi del derby perso contro la Gimar Lecco, partita in cui il lungo si infortunò a una caviglia. Da quel famoso 8 dicembre Manetti non ha più vestito la maglia della Gordon, anche se il suo contributo stagionale era stato ampiamente deludente. Le cifre indicano meno di tre punti a partita, col 32% al tiro da due punti e il 25% da oltre l’arco.

Manetti, al contrario di Bedin, al momento è free agent, in cerca di una nuova sistemazione.