Basket Serie B. Gordon Olginate corsara, espugnata Padova

Vittoria prestigiosa per la Gordon Olginate

Primo foglietto rosa per coach Contigiani.

PADOVA – La Gordon Olginate abbandona il campo della Virtus Padova con due preziosissimi punti in più in classifica, regalando il primo sorriso a coach Giorgio Contigiani.

L’inizio di gara è piuttosto equilibrato, con Olginate che soffre il talento di Corrado Bianconi, autore di sette dei primi nove punti patavini (9-7). L’equilibrio non si rompe neanche nella seconda frazione. Padova si mantiene quasi costantemente davanti, ma un energico Matteo Gatti – 10 punti nel primo tempo – aiuta la Gordon a restare in scia.

Olginate entra in campo con grande grinta e prende subito il comando del match con un rapido parziale di cinque punti consecutivi. arrivando ad avere anche cinque punti di margine (36-41), prontamente annullati dal solito Bianconi, che scollina a quota venti alla metà del terzo quarto.

La Gordon chiude forte il terzo quarto, con un parziale di sei punti consecutivi, affrontando in testa gli ultimi dieci minuti di gioco (51-55). Olginate arriva a sfiorare i dieci punti di vantaggio all’inizio dell’ultima frazione (51-60) e Padova prova a rifugiarsi in una zona match-up. La Gordon resiste con la difesa alle prime incertezze offensive e poi ritrova ritmo, vincendo la partita col punteggio di 70-77.

“Prima vittoria, ottenuta in trasferta su un campo difficile. Siamo stati bravi e attenti in difesa, soprattutto nell’ultimo quarto” ha dichiarato l’allenatore marchigiano.

PADOVA – GORDON OLGINATE 70-77

PARZIALI: 16-15, 32-28, 51-55

PADOVA: Ferrari 4, Piazza 6, Chiavon, De Nicolao 11, Bianconi 28, Pallicano, Dagnello 3, Morgillo 7, Calò 11, Visone n.e, Mazzonetto n.e, Baccaglini n.e. All Rubini.

OLGINATE: Tagliabue 2, Basile 10, Gorreri 7, Rattalino 6, Mentonelli n.e, Chinellato 4, Bugatti 14, Butta n.e, Donadoni 9, Bedin 12, Chiappa n.e, Gatti 13. All. Contigiani.