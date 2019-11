Basket Serie B. La Gimar sfiora la rimonta a San Vendemiano

Veneti scatenati nel primo quarto (28-18).

Inutili i 22 punti di Giulio Mascherpa.

SAN VENDEMIANO – La Gimar Lecco spaventa la Rucker San Vendemiano, capolista e imbattuta. La squadra di coach Eliantonio cede solo nel finale, al termine di una gara combattuta con grande vigore.

All’inizio del primo quarto la partita è in sostanziale equilibrio, con la Gimar che può sfruttare l’incisività di Tommaso De Gregori – otto punti in nove minuti – e San Vendemiano che resta in piedi col tiro da fuori. Una sfuriata dei tiratori veneti alla fine del primo quarto confeziona un tremendo parziale di 11-0 che fa volare la Rucker (28-18).

Nel secondo quarto i padroni di casa non si fermano e arrivano fino ad avere sedici punti di vantaggio (36-20). La Gimar, a un passo dal baratro, rientra con un precisissimo Giulio Mascherpa – 6/6 da due nel primo tempo – e una sfuriata di Juan Marcos Casini, tornando a contatto prima della fine del tempo (46-40).

San Vendemiano inizia la ripresa con cinque punti dello scatenato Preti (51-40). La Rucker mantiene la testa della partita col tiro da oltre l’arco, ma la Gimar prova il guizzo nel finale di quarto, rientrando con un parziale di 2-7 (60-53).

Nell’ultima frazione la Gimar dà battaglia vera. Uno pimpante Mascherpa riporta i lecchesi sotto di sole cinque lunghezze con un tiro da tre (68-63), ma sarà l’ultimo sforzo. San Vendemiano segna e viene favorita da un paio di fischi piuttosto casalinghi. Sul clamoroso fallo non fischiato sul tiro da tre del pavese perde le staffe anche coach Eliantonio. Il tecnico all’allenatore monzese fondamentalmente chiude i giochi, con la Rucker che mantiene faticosamente l’imbattibilità stagionale e vince col punteggio di 75-64.

“Sono molto arrabbiato con la squadra, siamo partiti malissimo regalando il primo quarto. A cinque minuti dalla fine abbiamo fatto errori incomprensibili, da principianti. Dobbiamo essere più concreti” ha dichiarato un furente coach Riccardo Eliantonio a fine gara.

RUCKER SAN VENDEMIANO – GIMAR LECCO 75-64

PARZIALI: 28-18, 46-40, 60-53

LECCO: Trentin 9, Romanò 1, Mascherpa 22, Casini 11, Bloise 7, Stefanini 2, Tsetserokou 2, Natali n.e, De Gregori 10, Favalessa, Vitelli,Di Simone. All. Eliantonio.