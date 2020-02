Basket Serie B. La Gordon resiste un tempo contro la capolista

Primo tempo avanti, poi il crollo

Tredici punti per Rattalino, senza errori al tiro

OLGINATE – Partita dai due volti al PalaRavasio di Olginate. Nel primo una combattiva Gordon tiene testa alla capolista, nel secondo la Vaportart Bernareggio dà gas e ribalta il match, vincendo con un punteggio fin troppo punitivo.

L’inizio di gara è in equilibrio – undici pari a metà primo quarto – ma la Gordon chiude gli ultimi cinque minuti in gas, ottenendo un breve margine (20-14). Nel secondo quarto un canestro da oltre l’arco di Marco Tagliabue dà ai lecchesi per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (25-14). Bernareggio traballa e si aggrappa al talento di Stefano Laudoni – sedici punti nel solo primo tempo – per restare in scia.

La ripresa inizia con la Gordon avanti (44-37), ma quella che scende in campo è una Vaporart diversa. Un canestro da tre punti dell’ex bluceleste Daniele Quartieri impatta il match a quota cinquanta. Gli ospiti non si fermano e arrivano a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (50-59) con un’altra bomba di “Quarto”, ma tre canestri consecutivi di Alessio Donadoni riportano la Gordon a contatto (59-60). La frazione termina con l’ennesimo strappo brianzolo (59-67).

L’ultima frazione una coraggiosa Gordon prova a rientrare nel match, ma una spietata Bernareggio non toglie il piede dall’acceleratore e vola a vincere col punteggio di 70-89

“Dopo un ottimo primo tempo, ci siamo fatti aggredire dagli avversari all’inizio del terzo quarto. Il quinto fallo di Basile ci ha tagliato le gambe, da quel momento in poi la squadra ha fatto fatica e si è progressivamente spenta” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani.

GORDON OLGINATE – VAPORART BERNAREGGIO 70-89

PARZIALI: 20-14, 44-37, 59-67

OLGINATE: Gatti 4, Bugatti 5, Butta, Rattalino 13, Chiappa, Tagliabue 10, Chinellato, Gorreri 4, Basile 13, Gloria 11, Donadoni 10, Mentonelli. All. Contigiani