Basket Serie B. La Missoltino.it conferma Bloise e Ambrosetti

Prime conferme per la stagione 2021/22

Per entrambi sarà la seconda stagione a Olginate

OLGINATE – Come già preannunciato dal DS Fabio Ripamonti, Giacomo Bloise e Andrea Ambrosetti saranno alla Missoltino.it Olginate anche la prossima stagione.

Bloise è stato il terzo marcatore della stagione regolare a quasi undici punti di media a partita, con oltre quattro assist. Nella seconda fase il suo contributo è salito in maniera esponenziale, con quasi diciannove punti di media e sei assist.

“Sono molto contento che la dirigenza di Olginate da subito mi abbia messo al centro delle suo progetto tecnico – dichiara Bloise – nonostante l’anomala stagione, a Olginate mi sono trovato benissimo e ho deciso di proseguire con NPO perché ci sono programmi importanti e penso di poter dare molto, sia in campo che fuori, portando la mia esperienza ed il mio carattere a supporto dei giovani che arriveranno”.

Ambrosetti è arrivato a stagione in corso e si è dimostrato giocatore di garra ed energia, guadagnandosi minuto col passare delle partite e arrivando a sfiorare i sette punti a partita nella seconda fase.

“Vorrei ringraziare la società e coach Manuel Cilio per la fiducia nel riconfermarmi- dichiara Ambrosetti – sono molto contento: quando mi è stato chiesto di restare ancora un anno, da parte mia non c’è stata esitazione ed ho subito accettato senza pensarci.

Non vediamo l’ora di cominciare, sperando quest’anno, di ritrovare anche il pubblico sugli spalti!”