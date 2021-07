Basket Serie B. La Missoltino.it Olginate conferma l’iscrizione

Quinto campionato consecutivo in Serie B

Entro fine luglio la decisione sul campo di gioco

OLGINATE – Con un annuncio dato sulla pagina Facebook ufficiale, i dirigenti della Missoltino.it Olginate hanno annunciato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, il quinto consecutivo per la società del presidente Chiappa.

Gli stessi dirigenti hanno però evidenziato problemi con l’Amministrazione Comunale, tanto da paventare addirittura l’addio al PalaRavasio come campo di gioco.

“Al termine del confronto sui programmi avuto con l’attuale Amministrazione Comunale, in base ad approfondimento necessario in termini di valutazione ed alle risposte, entro la fine del mese di luglio la società deciderà quale sarà il campo di gioco”.

Per quanto riguarda la rosa, ufficiale l’addio a coach Max Oldoini – sarà il vice di Sodini a Cantù – e a diversi giocatori della rosa come Filippo Giannini, Giovanni Lenti (già firmato da Livorno), Patrick Avanzini, Michele Tremolada e Luca Donegà. Ai saluti anche l’ormai ex capitano Marco Tagliabue.

Per la prossima stagione è confermato Andrea Negri e si vocifera la possibilità di una promozione di coach Manuel Cilio a capo allenatore, dopo un’annata da primo assistente.