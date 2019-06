Basket Serie B. Marinò saluta la Gordon, resta Tagliabue

Il capitano lascia per motivi lavorativi e scende di categoria

Il lungo inizierà la quarta stagione consecutiva in maglia NPO

OLGINATE – Mentre a Lecco la situazione è ancora nebulosa, la Gordon Olginate inizia a sistemare il roster per affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Scontata la conferma di coach Massimo Meneguzzo, i “grandi vecchi” olginatesi prenderanno però strade diverse: il capitano Matteo Marinò lascerà la Gordon per scendere di categoria, a causa di problemi lavorativi, mentre resterà anche per la prossima stagione Marco Tagliabue.

Marinò lascia la Gordon al termine di una stagione in cui si è rivelato spesso decisivo il campo. Il piccolo playmaker trentaquattrenne ha infatti tenuto una media di oltre otto punti a partita, col 36% da oltre l’arco dei tre punti.

“A nome di tutta la dirigenza NPO ringrazio mattero per la sua serietà e il grande impegno. Per noi è stato un elemento determinante in campo e ci dispiace per la sua decisione. Comprendiamo le sue esigenze lavorative e vogliamo ricordargli che il PalaRavasio sarà sempre casa sua” ha dichiarato il presidente della Gordon Fausto Chiappa.

Chi tornerà invece sul parquet olginatese da protagonista è Marco Tagliabue. Il trentatreenne pivot – 11 punti e 5 rimbalzi nel 2018/19 – ha infatti deciso di rinnovare l’accordo per un altra stagione.

“Ho passato tre anni fantastici a Olginate, una società che mette tanta passione e amore per questo sport – dichiara Marco – Sono felice di essere stato riconfermato, per me Olginate è una seconda famiglia. Per la prima volta vestirà il ruolo di capitano, per me è un orgoglio e spero di esserne all’altezza. Nel 2019 ci siamo presi molte soddisfazioni e il prossimo campionato dovremo ripartire da quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno.”